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بالصور.. السيطرة على 4 أسود في حي الشقة بالقصيم

بالصور.. السيطرة على 4 أسود في حي الشقة بالقصيم

بالصور.. السيطرة على 4 أسود في حي الشقة بالقصيم
٠٦:٣٩:٣٦ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، السيطرة على 4 أسود، في منطقة القصيم، داخل إحدى الاستراحات في حي الشقة.
ونشر المركز، صورًا للأسود الأربعة، مشيرًا إلى السيطرة عليهم بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونقلها إلى وحدة الإيواء لتقديم الرعاية اللازمة.

وأكد المركز أن مباشرة الحالة تمت بعد ورود بلاغ من مواطن لشرطة منطقة القصيم عن وجود مفترسات في إحدى استراحات حي الشقة في بريدة بمنطقة القصيم، كاشفا أنه تم القبض على صاحب الاستراحة وإحالته للنيابة العامة.

وأول أمس، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بحوزته كائنات فطرية مهدَّدة بالانقراض (8 أسود وذئب)، بمنطقة الرياض، ما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكداً أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهدَّدة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثَّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثِّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحياة الفطرية السعودية اليوم القصيم

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