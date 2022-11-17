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متظاهرون إيرانيون يسيطرون على مدينة بوكان
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متظاهرون إيرانيون يسيطرون على مدينة بوكان

متظاهرون إيرانيون يسيطرون على مدينة بوكان

متظاهرون إيرانيون يسيطرون على مدينة بوكان
٠٧:١٧:٣٤ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سيطر متظاهرون إيرانيون على مدينة بوكان الكردية، بعد أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة، والاشتباكات بين رجال الأمن والمتظاهرين.

المتظاهرون في الشوارع

وأظهر مقطع فيديو، شاركه متابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تواجد المتظاهرين في الشارع، وخلوه من رجال الأمن، وسط مبان مشتعلة وآثار جراء الاشتباكات.

ونقل ناشطون إيرانيون، أن الثوار سيطروا على المدينة من الداخل، بعد إضرام النيران في مبنى التعزيزات الحكومية، وكذلك الطرق الخارجية الموصلة إليها.

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السيطرة على مناطق كردية

واستمرت الاحتجاجات في مدن بيرانشهر، وتبريز، وماسال بمحافظة جيلان، وسميرم بمحافظة أصفهان، وسنندج، وغيرها من المدن، فيما سيطر المظاهرون على عدة مناطق كردية.

مقتل قياديين أمنيين

وأظهرت مقاطع فيديو متفرقة، بثتها “إيران إنترناشيونال” ووسائل إعلام محلية، مقتل العقيد حسن يوسفي، من قيادات الشرطة الإيرانية، بمدينة سنندج.

وحسب المصادر ذاتها، قتل العقيد اسماعيل تشراغي من قيادات القوات الخاصة، بمدينة أصفهان، خلال مشاركته في قمع الاحتجاجات الثورية.

فيما أعلن قائمقام مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، مقتل عنصرين من قوات الباسيج أثناء مواجهة الاحتجاجات في المدينة.

تظاهر حشود غفيرة بالآلاف ضد النظام

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة من مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، غربي إيران، حشودًا غفيرة تقدر بالآلاف تتظاهر ضد النظام، وإحياءً لأربعينية قتلى عدد من المتظاهرين الذين سقطوا برصاص الأمن.

يأتي هذا في وقت قالت فيه مجموعة «شباب أحياء طهران» إن انتصارها يتم عبر هزيمة النظام، وأنه لا طريق أمامها إلا النصر، مؤكدة أنه لن يحول شيء أمام الشعب الثائر، حتى الرصاص الناري الذي صوبته الشرطة  نحو المتظاهرين.

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إيران احتجاجات إيران خامنئي طهران مدينة بوكان مهسا أميني

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