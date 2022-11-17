الموارد البشرية تعلن عن وظائف عبر برنامج «العمل عن بعد»

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أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

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