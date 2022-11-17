الموارد البشرية تعلن عن وظائف عبر برنامج «العمل عن بعد»
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:
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المسميات الوظيفية :
- محصل
- أخصائي تسويق
- مدير ادارة الدعاية والاعلان
- مدير علاقات عامة
- مهندس حاسب آلي
- اخصائي تسويق
- كاتب تدقيق بيانات
- مساعد إداري
- محلل نظم
- فني مواقع إلكترونية
- مدخل بيانات
- مدير تسويق
- اختصاصي تسويق
- وغيرها
رابط التقديم:
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال رابط التقديم التالي (اضغط هنا)
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