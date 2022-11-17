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الموارد البشرية تعلن عن وظائف عبر برنامج «العمل عن بعد»

الموارد البشرية تعلن عن وظائف عبر برنامج «العمل عن بعد»

الموارد البشرية تعلن عن وظائف عبر برنامج «العمل عن بعد»
٠٦:٤٦:٠٧ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

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المسميات الوظيفية :

  • محصل
  • أخصائي تسويق
  • مدير ادارة الدعاية والاعلان
  • مدير علاقات عامة
  • مهندس حاسب آلي
  • اخصائي تسويق
  • كاتب تدقيق بيانات
  • مساعد إداري
  • محلل نظم
  • فني مواقع إلكترونية
  • مدخل بيانات
  • مدير تسويق
  • اختصاصي تسويق
  • وغيرها

رابط التقديم:

وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال رابط التقديم التالي (اضغط هنا)

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