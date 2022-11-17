غرق طفلة في مجرى وادي الغرس بخيبر والدفاع المدني يباشر الحادث

تواصل – فريق التحرير:

باشر الدفاع المدني بمدينة خيبر، حالة غرق طفلة في مجرى وادي الغرس -رحمها الله- وأظهرت الصور الواردة، مباشرة رجال الدفاع المدني للحادث.

تحذيرات الدفاع المدني

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، من خطورة السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية، إثر حادثة مشابه في حائل.

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خطورة السباحة في مجاري السيول

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “لسلامتك.. أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.

هطول الأمطار الرعدية

ودعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى السبت المقبل.

وأهاب العقيد الحمادي بالجميع توخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.