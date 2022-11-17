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لهذا السبب..وفاة طفل أمريكي بعد مفارقة والده الحياة بجلطة
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لهذا السبب..وفاة طفل أمريكي بعد مفارقة والده الحياة بجلطة

لهذا السبب..وفاة طفل أمريكي بعد مفارقة والده الحياة بجلطة

لهذا السبب..وفاة طفل أمريكي بعد مفارقة والده الحياة بجلطة
٠٦:٥٠:٢٥ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الشرطة الأمريكية التحقيق في حادثة وفاة أب أمريكي وطفله الذي يبلغ من العمر عامين، بشقة العائلة في نيويورك، قبل نحو 6 أشهر.

وأوضح تقرير المحققون، أن النهائية خلصت إلى أن الأب “ديفيد كوندي” توفي إثر إصابته بجلطة مميتة، بعد معاناة مع أمراض القلب والأوعية الدموية.

أما طفله الصغير، الذي عثر عليه متوفى في المنزل أيضا، فلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب “الجوع” وعدم وجود من يتولى رعايته بعد وفاته الأب.

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ووفقا للتقرير فإن الأب “ديفيد” قد أصيب بجلطة وتوفي في فراشه، بينما رحل طفله بعد نحو أسبوع بسبب عدم حصوله على الماء أو الطعام لأيام.

وبينت الشرطة، أنها تلقت اتصالا من عائلة ديفيد في 15 فبراير 2022، مشيرين إلى أنهم حاولوا التواصل مع ديفيد لكنه لم يرد على اتصالاتهم منذ أسبوع. وأكدوا أن آخر مرة سمعوا فيها منه كانت في 22 يناير.

وعلى الفور، هرع أفراد الشرطة إلى منزل ديفيد، واضطروا لكسر الباب، الذي كان موصدا، ليجدوا الأب ممددا على السرير دون علامات حياة، وعلى مقربة منه طفله المتوفى كذلك.

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الكلمات الدلالية:
جلطة قلبية طفل طفل رضيع وفاة طفل

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