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عبر 290 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11142 نقطة
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عبر 290 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11142 نقطة

عبر 290 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11142 نقطة

عبر 290 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11142 نقطة
٠٤:٣٧:٠٩ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضاً 9.22 نقاط ليقفل عند مستوى 11142.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 107 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، وساسكو، والآمار، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وحلواني وإخواني الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شمس، ونقي، ومجموعة تداول، وأميانتيت، والدرع العربي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 4.73 %.

فيما كانت أسهم شركات: ودار الأركان، وبترو رابغ، والراجحي، وأرامكو السعودي، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وتوبي، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 190.57 نقطة ليقفل عند مستوى 18838.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 610 آلاف سهم تقاسمتها 1945 صفقة.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو الأرباح الخسائر الراجحي الشركات سوق الأسهم

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