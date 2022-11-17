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مدير الأمن العام يتفقد القيادة الميدانية لشرطة المنطقة الشرقية (فيديو وصور)
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مدير الأمن العام يتفقد القيادة الميدانية لشرطة المنطقة الشرقية (فيديو وصور)

مدير الأمن العام يتفقد القيادة الميدانية لشرطة المنطقة الشرقية (فيديو وصور)

مدير الأمن العام يتفقد القيادة الميدانية لشرطة المنطقة الشرقية (فيديو وصور)
٠٤:٤٠:٢٤ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تفقَّد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي – اليوم – القيادة الميدانية لشرطة المنطقة الشرقية وإدارات أفرع الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي، للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الإدارات الأمنية للمسافرين والجماهير الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022م.

الاطلاع على الخطط والاستعدادات الأمنية

وشملت الجولة الاطلاع على الخطط والاستعدادات الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الحضور الأمني في المواقع والوجهات السياحية كافة، ومركز القيادة الميدانية ومكاتب خدمات الجمهور واستقبال المستفيدين في مركز شرطة سلوى.

مكاتب الخدمات تم دعمها بالكوادر البشرية

وأكد أن مكاتب خدمات الجمهور تم دعمها بالكوادر البشرية والأجهزة التقنية لمتابعة الطرق والأماكن العامة بما يمكنها من الإشراف على المهام الميدانية بكفاءة عالية، وكذلك التجهيزات التي تم إعدادها لخدمة المستفيدين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

الفريق البسامي يقف على نقاط الفرز الأمني

ووقف الفريق البسامي على نقاط الفرز الأمني، التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء للتحقق من حصول المتجهين للمنفذ على بطاقة هيا، وكذلك المواقف المخصصة للجماهير.

وطالب البسامي، منسوبي شرطة المنطقة وإدارات أفرع الأمن العام على بذل المزيد من الجهود في إنهاء إجراءات المسافرين والجماهير والسياح وتقديم أرقى الخدمات لهم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البسامي الشرقية مدير الأمن العام منفذ سلوى الحدودي

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