وزير الطاقة يُبهر الجميع برد ذكي على فتاة طلبت منه أن يتبناها

تواصل – فريق التحرير:

في رد مبهر للجميع يدل على سرعة بديهة فائقة لوزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على طلب فتاة بأن يتبناها على الهواء، قال إنه يفخر بمؤسسات المملكة.

سرعة بديهة وزير الطاقة

وفي التفاصيل، تداولت وسائل التواصل مقاطع فيديو توضح سرعة بديهة وزير الطاقة، ورده الذكي على طلب فتاة بأن يتبناها على الهواء، خلال جلسة شارك بها ضمن منتدى مسك بالمملكة مطلع الأسبوع الجاري.

ومن خلال الفيديوهات المتداولة قالت الفتاة: «أنا رشا الناجي وعمري 19 سنة واستثمر موهبتي في بلدي طوال سنوات دراستي، فأطلب منك سموك هل تتبناني الآن لمستقبل أكبر بإذن الله».

ورد سمو الأمير بأن عنده ثقة واعتزازًا وفخرًا بمؤسسات المملكة، وأنها هي التي تتبنّى المواهب أفضل منه، مطالبًا الفتاة بأن لا تعوّل على أشخاص وأن تعوّل دومًا على العمل المؤسسي المستدام.

وأوضح أنه من المفروض أن لا يتشرف أحد أو يفخر أو يفرح إلا بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الغرث الحقيقي للناس يكون عبر مؤسسات مستدامة، وليس بناء مؤسسات واهية تنجح بالأشخاص وتفشل بدونهم.

وزارة الطاقة تفوز بالمركز الأول للجهات الأعلى

يأتي هذا في الوقت الذي حقَّقت فيه وزارة الطاقة المركز الأول للجهات الأعلى تقدمًا في قياس التحول الرقمي لعام 2022م، وفقًا للتصنيف الذي تُصدره هيئة الحكومة الرقمية، حيث أشار تقرير هيئة الحكومة الرقمية إلى أن نسبة تقدم الوزارة بلغت 70.14% لتصبح النتيجة الإجمالية للوزارة 87.47%.

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