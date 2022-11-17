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بالصور.. القوات المشتركة للتحالف تختتم برنامج «مفهوم القانون الدولي الإنساني»
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بالصور.. القوات المشتركة للتحالف تختتم برنامج «مفهوم القانون الدولي الإنساني»

بالصور.. القوات المشتركة للتحالف تختتم برنامج «مفهوم القانون الدولي الإنساني»

بالصور.. القوات المشتركة للتحالف تختتم برنامج «مفهوم القانون الدولي الإنساني»
٠٤:٢٤:٠٤ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

اختتمت اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 دورات “مفهوم القانون الدولي الإنساني” في منطقة نجران، والتي نظمتها وحدة حماية الاطفال بالعمليات العسكرية المدنية والتي أطلقت برعاية معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع.

وأقيمت الدورات من قبل القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كلٍ من محافظة نجران ومحافظة شرورة على مدى 4 أيامٍ مضت.

أهم الموضوعات التي تطرقت إليها الدورة

وتطرقت الدورة في يومها الأول إلى التعريف بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع، ومقدمة في القانون الدولي الإنساني، والفئات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي اليوم الثاني تطرقت إلى المبادئ التي تحكم سير العمليات القتالية، وإدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري.

مفهوم القانون الدولي الإنساني

من جهته، أكد مسؤول مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة عبدالله محمد سعيد أن اللجنة الدولية تقدر الجهود التي تبذلها قيادة القوات المشتركة لنشر مفهوم القانون الدولي الإنساني، كما أنها تتطلع إلى مواصلة التعاون مع وحدة حماية الطفل في قوات التحالف والأطراف الفاعلة في المملكة لتنفيذ المزيد من البرامج.

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