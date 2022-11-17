إعفاء مواطني الهند من تقديم شهادة خلو السوابق لدخول المملكة

تواصل – فريق التحرير:

قررت الممكلة إعفاء مواطني الهند، من تقديم شهادة خلو السوابق (PCC)، إذ لم يعد تقديم الشهادة شرطًا لمواطني الهند للحصول على تأشيرة سفر إلى المملكة.

وفي بيان لها، قالت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند، إن هذه الخطوة تأتي في ضوء العلاقات القوية والشراكة الإستراتيجية بين السعودية والهند، إذ تم اتخاذ هذا القرار كجزء من جهود البلدين لتعزيز علاقاتهما.

وأعربت السفارة عن تقديرها لإسهام أكثر من مليوني مواطن هندي يعيشون في السعودية بكل سلام.

5 خطوات لاستخراج الوثيقة عبر “أبشر”

وبالنسبة للمواطنين والمقيمين يمكن استخراج تلك الوثيقة عبر “أبشر” باتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى موقع ابشر للخدمات الالكترونية وذلك من خلال هذا الرابط https://www.absher.sa/portal/landing.html.

– الضغط على أبشر افراد، ثم إدخال بيانات حساب المستخدم لتسجيل الدخول.

– ومن قائمة الخدمات الإلكترونية بالحساب الشخصي ينتقل المستخدم إلى الأمن العام ثم يختار خدمة “حجز موعد”.

– يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات المطلوبة لاستكمال خطوات الحجز.

– سيتم عرض المواعيد المتاحة، وبعد تحديد الموعد المقرر يتوجه الشخص إلى الادارة في التوقيت نفسه للحصول على الشهادة المطلوب استخراجها.

اقرأ أيضًا:

«العمل»: السفارة الهندية تنفي تعليق إرسال العمالة إلى المملكة

«نيودلهي» تؤكد تسوية جميع حقوق العمالة الهندية في المملكة بعد العودة لبلادهم