كيف تطورت العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوريا خلال 60 عامًا؟

تواصل – فريق التحرير:

بمناسبة زيارة سمو ولي العهد لكوريا الجنوبية، فإن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوريا الجنوبية تمتد إلى أكثر من ستين عامًا.

وحسب «العربية»، فقد اكتسبت العلاقات بين البلدين زخمًا أكبر مع تأسيس اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل أربعين عاما لتعزيزها العلاقات والمصالح بين البلدين.

كوريا واحدة من 8 دول تتعاون مع المملكة

ومنذ قمة قادة مجموعة العشرين في الصين خلال سبتمبر 2016، عملت الدولتان على تعزيز العلاقات بشكل أوسع، حيث تعتبر كوريا واحدة من 8 دول تتعاون مع المملكة لتحقيق الرؤية الإستراتيجية للمملكة.

وعلى صعيد الاستثمارات، تعمل شركات سعودية مختلفة في السوق الكورية، من أبرزها:

1 – «أرامكو» التي تعمل من خلال أربعة مشاريع وشركتان باستثمارات حالية تتجاوز 5 مليارات دولار.

2 – اتفاقية تطوير أضخم وحدة تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم في مشروع مشترك مع شركة «إس – أويل»، بحجم 7 مليارت دولار.

3 – تعمل «سابك» في قطاع المواد الكيميائية بمشروع واحد وشركة واحدة بحجم استثمارات بلغ مليار دولار.

4 – تنشط الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في قطاع البلاستيك فلديها 3 مشاريع وشركتان بحجم استثمارات بلغ 168 مليون دولار.

132 استثمارًا بقيمة 3 مليارات دولار

فيما بلغ عدد الاستثمارات الكورية في المملكة 132 استثمارًا، بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات منها التعدين والكهرباء والغاز والصناعات التحويلية، وخلال عام 2021، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية نحو 26 مليار دولار، فيما سجل الميزان التجاري فائضًا لصالح السعودية بقيمة 19 مليار دولار.

وأسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل المشاريع المشتركة مع كوريا، والتي استفاد منها أكثر من 12 مشروعًا مشتركًا تزيد قيمتها على 2.8 مليار دولار، حيث توجد استثمارات كورية صناعية، في هيئة المدن الصناعية، تشمل:

1 – ثلاثة مصانع كورية تعمل في تصنيع المطاط والبلاستيك وأنابيب الصلب.

2 – حصول شركة سامسونج للهندسة ومجموعة هيونداي على عقد لتنفيذ بعض أعمال مشروع حقل الجافورة للغاز في المملكة بقيمة تفوق 11 مليار دولار.

3 – دخول شركة هيونداي للصناعات الثقيلة شريكاً في مشروع إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

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