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عاجل.. ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سيئول

عاجل.. ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سيئول

عاجل.. ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سيئول
٠٣:٤٥:٠٢ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لفخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، إثر مغادرة سموه سيئول، فيما يلي نصها:

صاحب الفخامة الرئيس/ يون سوك يول

رئيس جمهورية كوريا

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها على متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030, وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم والشعب الكوري الصديق استمرار التقدم والرخاء.
ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

سيول: 23 / 4 / 1444هـ

الموافق: 17 / 11 / 2022م

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