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ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام إلى 7.72 مليون برميل يوميًا
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ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام إلى 7.72 مليون برميل يوميًا

ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام إلى 7.72 مليون برميل يوميًا

ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام إلى 7.72 مليون برميل يوميًا
٠٤:٣٢:١١ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف منتدى الطاقة الدولي، اليوم الخميس، أن صادرات المملكة من النفط الخام ارتفعت في سبتمبر إلى 7.72 مليون برميل يوميًا من 7.60 مليون برميل يوميًا في أغسطس.

ووفقا للبيانات؛ ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام 120 ألف برميل.

وأوضحت مبادرة البيانات المشتركة “جودي”، أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 0.78 مليون برميل، فيما تراجعت في سبتمبر مخزونات المنتجات النفطية 2.39 مليون برميل.

انخفاض إنتاج النفط بواقع 10 آلاف برميل

وكشفت البيانات انخفاض إنتاج النفط بواقع 10 آلاف برميل إلى 11.04 مليون برميل في سبتمبر.

كانت صادرات المملكة من النفط الخام ارتفعت في أغسطس إلى 7.6 مليون برميل يوميًا من 7.38 مليون برميل يوميًا في يوليو.

وذكرت أن إنتاج الممكلة من النفط الخام في أغسطس ارتفع 236 ألف برميل يوميًا إلى 11.05 مليون برميل يوميًا.

وارتفعت صادرات النفط الخام في أغسطس 217 ألف برميل يوميًا إلى 7.60 مليون برميل يوميًا، فيما زاد الحرق المباشر للنفط الخام في أغسطس 3000 برميل يوميًا إلى 664 ألف برميل يوميًا.

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