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شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على مدينة دنيبرو الأوكرانية

شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على مدينة دنيبرو الأوكرانية

شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على مدينة دنيبرو الأوكرانية
٠٣:٤٣:٥٦ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط صاروخ على مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وأظهر مقطع الفيديو أن الصاروخ سقط بينما كانت السيارات تسير على الطريق العام، مخلفًا انفجارًا قويًا، وارتفاعًا كبيرًا لألسنة اللهب، وخلّف الصاروخ ذعرًا بين قائدي السيارات الذين اضطروا للسير في طرقات أخرى وقاية لأنفسهم من التعرض للصواريخ.

بناء سياج من الخرسانة المسلحة على حدود  بيلاروسا

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني أنه بدأ ببناء سياج من الخرسانة المسلحة على الحدود مع بيلاروسا، مشيرًا إلى قصف روسي استهدف مدينة أوديسا.

وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي: إن أوكرانيا قادرة على تزويد أوروبا بما تحتاجه من الطاقة بتكلفة أقل، لافتًا إلى أن كييف قدمت العديد من المقترحات خلال قمة العشرين بخصوص التصدي للاعتداءات الروسية.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا تتحمل المسؤولية عن إرهابها الصاروخي وعواقبه على أراضي أوكرانيا وبولندا ومولدوفا، وأنه أكد في اتصال مع نظيره الأمريكي على ضرورة تسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

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وكشفت شركة «نافتوغاز» الأوكرانية، عن وقوع انفجارات في عدة مرافق تابعة للبنية التحتية لإنتاج الغاز ودمار بعضها.

فيما أكد وزير الخزانة البريطاني أن حرب بوتين في أوكرانيا دفعت أسعار الجملة للغاز والطاقة إلى 8 أضعاف وهو أعلى معدل تاريخي.

وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى أن روسيا تخسر على كل الجبهات في أوكرانيا، مؤكدًا أن الصين هي الدولة الوحيدة القادرة من الناحية الجيوسياسية على تشكيل تهديد للولايات المتحدة.

 

 

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا لحظة سقوط صاروخ مدينة دنيبرو

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