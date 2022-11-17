الجوازات ترد على مستفيد بشأن دخول مولود من خارج المملكة لحاملي الإقامة

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تفاعل حساب “الجوازات” على تويتر مع أحد المستفيدين والذي تساءل عن طريقة دخول مولود من خارج المملكة لأب وأم يحملان إقامة سعودية.

وأوضح حساب الجوازات أن مكتب الاستقدام هو من يحدد آلية دخول المولود ويجب الرجوع إليه.

تجديد هوية زوجة المواطن

وفي وقت سابق، أكدت إدارة الجوازات إمكانية تجديد هوية زوجة المواطن لمدة سنتين عبر منصة أبشر، و4 سنوات بمراجعة الإدارة، مشيرة إلى أن الرسوم 500 ريال للسنة الواحدة. وأشارت إلى أن رسوم تأشيرات السفر الملغاة لا تُسترد.

وأوضحت “الجوازات” أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ينبغي المغادرة خلالها دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، لافتة إلى إلغاء جواز السفر حال التأخر عن استلامه لمدة 90 يومًا، مع عدم استرداد الرسوم.

وأشارت إلى أن التعليمات تسمح بتجديد هوية مقيم قبل انتهائها بثلاثة شهور، فيما تطبق غرامة التأخير بعد 3 أيام من انتهاء الإقامة، وأكدت الإدارة أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة ليس من اختصاصها.

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