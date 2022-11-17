وزير التعليم: اعتبار سفر المعلمين والمعلمات لأداء اختبار الرخصة المهنية خارج المحافظة «انتدابًا»

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان باعتبار سفر المعلمين والمعلمات لأداء اختبار الرخصة المهنية خارج المحافظة “انتدابًا”.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب، أن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل.

موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

وأوضحت خلال رد حساب العناية بالمستفيدين على أحد الأسئلة، أن نتائج الاختبارات الورقية يتم الإعلان عنها بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك.

وأشارت إلى أن فريق الدعم جاهز على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمستفيدين وذلك عبر منصة الدعم الموحدة من خلال هذا ( الرابط ).

تنويه من «تقويم التعليم» حول تعديل الرخصة المهنية

في الوقت نفسه، أجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن سؤال أحد المستفيدين حول تعديل الرخصة المهنية، متسائلاً عن إمكانية وجود خيار إلغاء أو حتى تعديل لرفع النقاط.

لا يمكن تعديل تاريخ الرخصة أو إلغائها بعد إصدارها

وأجاب الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة بأنه لا يمكن تعديل تاريخ الرخصة أو إلغائها بعد إصدارها باستثناء الحالات الواردة في المادة العاشرة من ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

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