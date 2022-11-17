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خطيب المسجد النبوي متأثرًا: اللهم يا كاشف الكربة.. جئناك نادمين مستغفرين (فيديو)
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خطيب المسجد النبوي متأثرًا: اللهم يا كاشف الكربة.. جئناك نادمين مستغفرين (فيديو)

خطيب المسجد النبوي متأثرًا: اللهم يا كاشف الكربة.. جئناك نادمين مستغفرين (فيديو)

خطيب المسجد النبوي متأثرًا: اللهم يا كاشف الكربة.. جئناك نادمين مستغفرين (فيديو)
٠١:٣٥:٥٦ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تأثر خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان، في دعاء صلاة الاستسقاء، الذي أقيم اليوم بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال “البعيجان”: اللهم يا كاشف الكربة أنت الرحيم الجواد جئناك نادمين مستغفرين، أنت الغني ونحن الفقراء، ندعوك بألا تأخذنا بالذنوب والآثام.

نحن عبيدك وليس لنا غيرك نشكو لك قلة حيلتنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار تحيي به البلاد.. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء.. أنزل علبنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

جموع المصلين يؤدون الصلاة في المسجد النبوي

وأدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء، اليوم الخميس، في رحاب المسجد النبوي الشريف، وذلك استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهرت مجموعة صور عددًا كبيرًا من المصلين وهم يبتهلون إلى الله بالدعاء، على أمل الاستجابة لهم بعد اتباعهم سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وحرصت الجموع الغفيرة على الدعاء إلى الله لإنزال البركة والخير على العباد، والحفاظ على المملكة من الشرور والفتن التي تحيط بها، وتحقيق التقدم والازدهار لها.

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الكلمات الدلالية:
المسجد النبوي الملك سلمان خادم الحرمين صلاة صلاة الاستسقاء

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