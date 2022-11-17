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الرئيس الصيني: لن نسمح كحكومة وشعب وإعلام بحرب باردة جديدة
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الرئيس الصيني: لن نسمح كحكومة وشعب وإعلام بحرب باردة جديدة

الرئيس الصيني: لن نسمح كحكومة وشعب وإعلام بحرب باردة جديدة

الرئيس الصيني: لن نسمح كحكومة وشعب وإعلام بحرب باردة جديدة
١٢:٥٥:٤٩ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الصيني تشي جي بينج، إن بكين لن تسمح كحكومة وشعب وإعلام بحرب باردة جديدة.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أنه لا يجب أن تتحول منطقة المحيطين الهادئ والهندي لساحة صراع للقوى الكبرى.

وحذر خلال قمة مجموعة العشرين من استخدام الغذاء والطاقة كأسلحة، مؤكدًا أنه أبلغ بايدن بأن بكين ستبذل كل الجهود من أجل توحيد سلمي بين الصين وتايوان، وأن بكين تؤيد مقترح “دولة واحدة ونظامين” بشأن حل الأزمة.

العالم يحتاج لبكين

وبعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بكين ستعمل على ضمان 100 عام جديدة من الازدهار.

الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة عالية

وأوضح أن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة عالية وإمكانات كافية، ولديه مساحة للمناورة، لا يمكن فصل تطور الصين عن العالم والعالم يحتاج إلى الصين.

أربعون عامًا من التنمية والإصلاح

وأضاف أنه لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضًا بحاجة إلى الصين، وأنه بعد أكثر من أربعين عامًا من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، فإن بلاده حققت تنمية اقتصادية سريعة واستقرارًا اجتماعيًا بعيد الأمد.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الباردة الرئيس الصيني الصين بكين قمة العشربن

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