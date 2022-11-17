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«الصحة»: تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 156 حالة

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«الصحة»: تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 156 حالة

«الصحة»: تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 156 حالة

«الصحة»: تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 156 حالة
١٢:٣٧:٠٥ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 156 حالة، وحالتي وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 824917 حالة.

156 حالة تعاف

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 812135 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9442 حالة وفاة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 153 حالة، وحالتي وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا الصحة كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

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