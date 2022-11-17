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اليوم.. الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل فلسطينيين المستوطنون يقتحمون «الأقصى»

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اليوم.. الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل فلسطينيين المستوطنون يقتحمون «الأقصى»

اليوم.. الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل فلسطينيين المستوطنون يقتحمون «الأقصى»

اليوم.. الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل فلسطينيين المستوطنون يقتحمون «الأقصى»
١٢:٢٧:٢٠ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بعشرات الآليات العسكرية شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية ترافق معها عمليات إطلاق نار وقنابل غازية باتجاه الفلسطينيين .

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت العديد من الشبان الفلسطينيين في طولكرم والخليل واعتدت عليهم بالضرب، ومن بين من اعتقلوا شابا تم الاعتداء عليه بالضرب على رأسه مما أدى لإصابته بجروح وكسور في رأسه حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني .

وفي الخليل أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية لقرية بيت عينون بالسواتر الترابية، فيما شوهد انتشار مكثف لقوات الاحتلال على الطرق المؤدية كذلك للبلدة القديمة في الخليل.

مستوطنون يقتحمون مجدداً المسجد الأقصى

كما اقتحم العشرات من المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت عمليات دهم واقتحامات لعدة بلدات في القدس المحتلة، وعمليات هدم لمنازل فلسطينية طالت حسب تقارير حقوقية 210 منازل في أحياء القدس منذ بداية العام الجاري.

واعتدى عدد من المستوطنين على مركبات الفلسطينيين في قرية “جيت” شرق قلقيلية بالضفة الغربية، واعتدوا أيضاً على المزارعين في قرى بيت دجن وفوريك وبيتا بمدينة نابلس.

مستوطنون يستولون على أراضٍ فلسطينية

فيما استولى مستوطنون على أراضٍ فلسطينية في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، وذلك لتوسعة طريق استيطاني.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان في جنوب الضفة الغربية راتب الجبور في تصريح صحفي، إن عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال شرعوا بشق طريق استيطاني بواسطة الجرافات في تل الرميدة، وذلك لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع البلدة القديمة في الخليل التي يوجد على مداخلها أكثر من 70 حاجزًا عسكريًا لقوات الاحتلال لحماية المستوطنين وعرقلة تنقل الفلسطينيين.

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الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية المسجد الأقصى فلسطين قوات الاحتلال نابلس

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