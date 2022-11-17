بالصور.. طلاب المدارس يؤدون صلاة الاستسقاء استجابة لدعوة خادم الحرمين

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تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-؛ أُقيمت صباح اليوم الخميس صلاة الاستسقاء في جميع الإدارات التعليمية، والمكاتب، والمدارس بمناطق ومحافظات المملكة.

وأظهرت صور متداولة، قيام طلاب المدارس في المملكة بأداء صلاة الاستسقاء مع بداية اليوم الدراسي صباح اليوم، في مشهد يبعث على السرور والغبطة؛ لحرص الطلاب على طاعة الله تعالى واستمطار رحمته.

«السديس»: استمطروا رحمة ربكم بـ 6 أمور

وطالب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المصلين في صلاة الاستسقاء، أن يستمطروا رحمة الله، بتحقيق الإيمان والتوحيد، والإخلاص في العبادة، ولزوم السنة والجماعة، والوسطية والاعتدال، والبعد عن الذنوب والمعاصي.

وأوضح أن الله تعالى كما يمنع الغيث بذنوب العباد، فإنه يمنعه تذكيرًا بالنعم والآلاء، وحث العباد على الشكر في السراء، والصبر في الضراء، فكم من بلاد وأقطـار تعاني طيلة العام من قِلةِ الأمطار، وغور الآبار، وجدب الديار.

المصلون يقلبون الرداء أثناء صلاة الاستسقاء

وأظهر مقطع فيديو لحظة قيام المصلين في المسجد الحرام يتقدمهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقلب الرداء أثناء صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام، حيث كشف الفيديو عن امتثال جميع المصلين لتطبيق السنة النبوية الشريفة وقيامهم بقلب الرداء بالفعل وكان ذلك بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

صلاة الاستس قاء بجميع مساجد المملكة

وشهدت مساجد المملكة بجميع المناطق والمدن والقرى والهجر، صلاة الاستسقاء اليوم الخميس، وذلك بعدما صدر بيان من الديوان الملكي أوضح فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- وتأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم – دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة.

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