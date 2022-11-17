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«تقويم التعليم» تعلن موعد إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي
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«تقويم التعليم» تعلن موعد إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي

«تقويم التعليم» تعلن موعد إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي

«تقويم التعليم» تعلن موعد إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي
٠٩:٥٤:٥٢ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، موعد إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي.

وقالت الهيئة إنه “سيتاح التعديل على الاختبار التخصصي للرجال يوم الأحد 20 نوفمبر، وللنساء يوم الأربعاء 23 نوفمبر.

والأربعاء، نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك موقع المركز الوطني للقياس، مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (التخصصي)، لمن هم على رأس العمل.

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (التخصصي)

وأوضحت “تقويم التعليم” أن التسجيل يتاح في اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) على النحو التالي:

-لمن هم على رأس العمل، من الرجال، يوم الأحد 20 نوفمبر 2022م، وللجميع يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022م حتى 20 يناير 2023م

-لمن هن على رأس العمل، من النساء، يوم الأربعاء 23 نوفمبر، وللجميع يوم الاثنين 28 نوفمبر حتى 20 يناير 2023م

فترة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب تفاعلت، اليوم، مع سؤال أحد المستفيدين بشأن فترة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي والورقي، ورد عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وقالت الهيئة في ردها: «لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م».

وأكدت الهيئة أن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل.

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