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بالفيديو.. «السديس» في خطبة صلاة الاستسقاء: استمطروا رحمة ربكم بـ 6 أمور
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بالفيديو.. «السديس» في خطبة صلاة الاستسقاء: استمطروا رحمة ربكم بـ 6 أمور

بالفيديو.. «السديس» في خطبة صلاة الاستسقاء: استمطروا رحمة ربكم بـ 6 أمور

بالفيديو.. «السديس» في خطبة صلاة الاستسقاء: استمطروا رحمة ربكم بـ 6 أمور
٠٩:٤٧:٠٧ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طالب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصلين في صلاة الاستسقاء، أن يستمطروا رحمة الله، بتحقيق:

1 –  الإيمان.

2 – التوحيد.

3 – الإخلاص في العبادة.

4 – لزوم السنة والجماعة.

5 – الوسطية والاعتدال.

6 – البعد عن الذنوب والمعاصي.

وبحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمَّ السديس، المصلين في صلاة الاستسقا،ء ودعا الله عز وجل بالغيث والرحمة وتفريج الكربات.

وأوضح أن الله تعالى كما يمنع الغيث بذنوب العباد، فإنه يمنعه تذكيرًا بالنعم والآلاء، وحث العباد على الشكر في السراء، والصبر في الضراء واللأواء، فكم من بلاد وأقطـار تعاني طيلة العام من قِلةِ الأمطار، وغور الآبار، وجدب الديار.

ودعا السديس، الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد قائلًا: غياث المستغيثين، وراحم المستضعفين، وفارج كرب المكـروبين اللـهم إيـاك نستغفر، وإياك نرجو ونحذر، اللهم إنا نسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنـت المنان، بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه.

صلاة الاستسقاء بجميع مساجد المملكة

وشهدت مساجد المملكة بجميع المناطق والمدن والقرى والهجر، صلاة الاستسقاء اليوم الخميس، وذلك بعدما صدر بيان من الديوان الملكي أوضح فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- وتأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم – دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة.

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