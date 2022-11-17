هاشتاق “صلاة الاستسقاء” يتصدر التريند.. ومغردون: نحمد الله على نعمة بلاد الحرمين (فيديو)

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تصدر هاشتاق “صلاة الاستسقاء” التريند في المملكة بالتزامن مع إقامة الصلاة اليوم في المسجد الحرام، استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأ المغردون في تداول الأدعية التي تجلب الرزق وتدفع الأذى، حامدين الله على نعمة بلاد الحرمين.

وكان النبي ﷺ إذا أراد صلاة الإستسقاء يخرج إليها متواضعًا متبذلًا متخشِّعًا مترسِّلًا متضرعًا، قائلا: “اللهم برحمتك نستغيث فأغثنا.. اللهمَّ اسقِنا غَيثًا مُغيثًا هَنيئًا مَرِيًّا غَدَقًا مُجَلَّلًا سَحًّا طبَقًا دائمًا اللهمَّ اسقِنا الغيثَ ولا تَجعَلْنا منَ القانِطينَ.”

والمقصود من ‎صلاة الاستسقاء هو اللجوء إلى الله والخضوع بين يديه، والتذلل له سبحانه، والاستغفار والتوبة والإنابة إليه، رجاءً برحمته، وطمعًا في فضله، وثقةً بإن الله يجيب دعاء من دعاه ويعطي من ناداه.

إمامة المصلين في صلاة الاستسقاء

يُذكر أن السديس قام بإمامة المصلين في الصلاة، وقال في الخطبة: إن ما يصيب العباد من نوائب والجدْب والأواء، وكوارث المِحن والبلاء، أنه امتحان وابتلاء.

وأضاف: عباد الله استقيلوا -رحمكم الله- عثاركم، وخلّدُوا في صحف القبول أعمالكم وآثاركم، وأخلصوا لله طاعتكم، وحققوا إنابتكم وضراعتكم، فضراعة العبد لمولاه تستنزل غيثه ورضاه، وتوجب رحمته ونعماه.

وكان السديس أكد أن المسجد الحرام -ولله الحمد والمنة- في أكمل جاهزيته وبكامل الطاقة الاستيعابية لاستقبال المصلين، وذلك بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – لإقامة صلاة الاستسقاء، في ظل ما توفره القيادة الرشيدة – أيدها الله – من إمكانيات وخدمات تسخرها لخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين وتسهيل مناسكهم وعباداتهم.