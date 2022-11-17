الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التعليم» تحدد طريقة التعامل عند حدوث خطأ في تقدير درجات الطلاب في الامتحانات
تنبيه مهم من حساب المواطن: حسابك البنكي يتسبب في رفض الدفعة بهذه الحالة
صدق أو لا تصدق.. نصف الفرنسيين لا يغادرون منازلهم لهذا السبب
الجمهوريون يفوزون بالأغلبية في الكونجرس.. و«بايدن» يقدم التهنئة
تحذير علمي.. التعرض لمصابيح الشوارع والسيارات ليلاً تزيد خطر القاتل الصامت
عاجل.. غرق أم وطفلتها في الكورنيش الجنوبي بجازان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«التعليم» تحدد طريقة التعامل عند حدوث خطأ في تقدير درجات الطلاب في الامتحانات

«التعليم» تحدد طريقة التعامل عند حدوث خطأ في تقدير درجات الطلاب في الامتحانات

«التعليم» تحدد طريقة التعامل عند حدوث خطأ في تقدير درجات الطلاب في الامتحانات
٠٩:١٨:٠٠ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم آلية احتساب درجات اختبارات المواد الدراسية بمراحلها الثلاث خلال اختبارات نهاية الفصول الدراسية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، مشيرة إلى أنه عند حدوث خطأ في رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه أو ما شابه ذلك، وترتب عليه إضرار بالطالب كأن يعيد السنة، أو نجح نجاحًا غير مستحق وما إلى ذلك، فتتم دراسة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة في إدارة التعليم «لجنة الاختبارات الطارئة»، ويتخذ الإجراء المناسب.

وأوضحت الوزارة – حسب «عكاظ»- أن درجة الطالب المنتظم تعد أساس تقدير الدرجات على الورقة، وتقدر فيها الدرجات المستحقة لكل مادة ولكل سؤال في النموذج المقرر لكل فصل دراسي بالدورين الأول والثاني وذلك على النحو التالي:

– الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط:

1 – «40» درجة للفصل الدراسي الواحد، أما درجات الطالب المكمل في الدور الثاني تقدر بجميع مقررات الفصول الدراسية من «180» درجة، ويستثنى من ذلك المواد ذات الجانبين مثل اللغة الإنجليزية، ومادة المهارات الرقمية.

2 – وفي المرحلة الثانوية: «40» درجة للمقرر الواحد؛ ويستثنى من ذلك المواد ذات الجانبين وتحتسب للطالب المنتظم في الفصل الثاني أو الثالث وكان منتسباً في الفصل الدراسي الأول أو الأول والثاني درجتا السلوك والمواظبة من «100» درجة حسب انتظامه في الفصل الثاني أو الثالث، ويمنح آلياً في الفصلين اللذين انتسب فيهما درجة مماثلة لدرجة الفصل الذي انتظم فيه، وإن كان الانتظام في الفصلين فيمنح في فصل الانتساب معدل درجة الفصلين.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» تُغير كلمة السر لمستخدمي نظام «نور».. تعرف على السبب

وأضافت أن الطالب المنتظم في فصل ومنتسب في فصل آخر وأكمل في كامل المقرر، يحتفظ له بدرجات أعمال السنة في الفصل الذي كان منتظماً فيه «40» درجة، وبدرجة المهام الأدائية «40» درجة في الفصل الذي انتسب فيه، وتقدر درجاته على الورقة في اختبار الدور الثاني من «60» درجة لكل فصل دراسي.

وأفادت أن كلمة «غائب» تدون للطالب الغائب في اختبار نهاية أحد الفصول في حقل درجة اختبار الفصل الذي غاب فيه، وتوضع كلمة «غائب» في حقل مجموع ذلك الفصل ومثلها في حقل المجموع الكلي للمادة ويعتبر مكملاً.

وأشارت إلى أنه عند حدوث خطأ في رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه أو ما شابه ذلك، وترتب عليه إضرار بالطالب كأن يعيد السنة، أو نجح نجاحاً غير مستحق وما إلى ذلك، فيتخذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية وذلك بعد دراسة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة في إدارة التعليم.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم درجات الطلاب وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
القيادة العسكرية اليمنية: مليشيا الحوثي تستهدف لجان مراقبة وقف إطلاق النار

القيادة العسكرية اليمنية: مليشيا الحوثي تستهدف لجان مراقبة وقف إطلاق النار

١٠:٢٦ م، الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠١٦
تطبيق مسمى قائد وقائدة بمدارس الرياض

تطبيق مسمى قائد وقائدة بمدارس الرياض

١٠:١٧ ص، الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠١٥
خادم الحرمين: الحِفاظ على هويتنا الإسلامية أهمّ واجباتنا

خادم الحرمين: الحِفاظ على هويتنا الإسلامية أهمّ واجباتنا

٠٤:١٧ م، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠١٧
وزير الصحة يستثني جميع لقاحات الأطفال من «العلاج بأجر»

وزير الصحة يستثني جميع لقاحات الأطفال من «العلاج بأجر»

٠٧:١٤ م، الأثنين، ٠٦ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *