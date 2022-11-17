«التعليم» تحدد طريقة التعامل عند حدوث خطأ في تقدير درجات الطلاب في الامتحانات

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حددت وزارة التعليم آلية احتساب درجات اختبارات المواد الدراسية بمراحلها الثلاث خلال اختبارات نهاية الفصول الدراسية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، مشيرة إلى أنه عند حدوث خطأ في رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه أو ما شابه ذلك، وترتب عليه إضرار بالطالب كأن يعيد السنة، أو نجح نجاحًا غير مستحق وما إلى ذلك، فتتم دراسة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة في إدارة التعليم «لجنة الاختبارات الطارئة»، ويتخذ الإجراء المناسب.

وأوضحت الوزارة – حسب «عكاظ»- أن درجة الطالب المنتظم تعد أساس تقدير الدرجات على الورقة، وتقدر فيها الدرجات المستحقة لكل مادة ولكل سؤال في النموذج المقرر لكل فصل دراسي بالدورين الأول والثاني وذلك على النحو التالي:

– الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط:

1 – «40» درجة للفصل الدراسي الواحد، أما درجات الطالب المكمل في الدور الثاني تقدر بجميع مقررات الفصول الدراسية من «180» درجة، ويستثنى من ذلك المواد ذات الجانبين مثل اللغة الإنجليزية، ومادة المهارات الرقمية.

2 – وفي المرحلة الثانوية: «40» درجة للمقرر الواحد؛ ويستثنى من ذلك المواد ذات الجانبين وتحتسب للطالب المنتظم في الفصل الثاني أو الثالث وكان منتسباً في الفصل الدراسي الأول أو الأول والثاني درجتا السلوك والمواظبة من «100» درجة حسب انتظامه في الفصل الثاني أو الثالث، ويمنح آلياً في الفصلين اللذين انتسب فيهما درجة مماثلة لدرجة الفصل الذي انتظم فيه، وإن كان الانتظام في الفصلين فيمنح في فصل الانتساب معدل درجة الفصلين.

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وأضافت أن الطالب المنتظم في فصل ومنتسب في فصل آخر وأكمل في كامل المقرر، يحتفظ له بدرجات أعمال السنة في الفصل الذي كان منتظماً فيه «40» درجة، وبدرجة المهام الأدائية «40» درجة في الفصل الذي انتسب فيه، وتقدر درجاته على الورقة في اختبار الدور الثاني من «60» درجة لكل فصل دراسي.

وأفادت أن كلمة «غائب» تدون للطالب الغائب في اختبار نهاية أحد الفصول في حقل درجة اختبار الفصل الذي غاب فيه، وتوضع كلمة «غائب» في حقل مجموع ذلك الفصل ومثلها في حقل المجموع الكلي للمادة ويعتبر مكملاً.

وأشارت إلى أنه عند حدوث خطأ في رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه أو ما شابه ذلك، وترتب عليه إضرار بالطالب كأن يعيد السنة، أو نجح نجاحاً غير مستحق وما إلى ذلك، فيتخذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية وذلك بعد دراسة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة في إدارة التعليم.