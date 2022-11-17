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تنبيه مهم من حساب المواطن: حسابك البنكي يتسبب في رفض الدفعة بهذه الحالة

تنبيه مهم من حساب المواطن: حسابك البنكي يتسبب في رفض الدفعة بهذه الحالة

تنبيه مهم من حساب المواطن: حسابك البنكي يتسبب في رفض الدفعة بهذه الحالة
٠٩:٠٣:١٦ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، اليوم الخميس، إن الحساب البنكي يتسبب في رفض الدفعة إذا كان غير نشط.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

وقال السائل: السلام عليكم: ممكن استفسار بسيط، أنا مؤهلة والدفعة المستحقة مكتوب لي مرفوضة، ما السبب؟.

ورد عليه حساب المواطن قائلاً: “عليكم السلام، في حال كان الحساب البنكي الخاص بك “غير نشط” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة لديك “مرفوضة” ويلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم، ومن ثم الضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي”، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع الخميس الماضي، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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