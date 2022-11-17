صدق أو لا تصدق.. نصف الفرنسيين لا يغادرون منازلهم لهذا السبب

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أظهرت دراسة حديثة أن نصف السكان الفرنسيين لا يغادرون منازلهم بسبب الكسل، خاصة بعد انتهاء فترة الإغلاق بسبب كورونا.

وقال باحثون في دراستهم إن الكسل يؤثر على 45% من السكان، وهو نتيجة مباشرة لعمليات إغلاق «كوفيد». وهذا الكسل لمغادرة المنزل يؤثر بشكل خاص على الفئات العمرية المتوسطة: 52% بين 25 – 34 عامًا و53% بين 35 – 49 عامًا، مقابل 33% فقط من أولئك الذين يبلغون 65 عامًا وأكثر.

ووجد الاستطلاع أن «جاذبية الأريكة تبدو قوية جدًا»، وأن كلمة «سرير» لها دلالات إيجابية لدى 74% من المستجيبين.

ووفقا للدراسة، كان لوباء كورونا وعمليات الإغلاق الصارمة «تأثير عميق» على موقف الفرنسيين من العمل والحياة الأسرية ووقت الفراغ والمساحة الشخصية

نتائج الدراسة

1- مواقف الفرنسيين من «التوازن بين العمل والحياة» قد تغيرت بشكل كبير.

2- الزيادة في التعب تحدث بغض النظر عن الجنس والعمر والخلفية الاجتماعية والموقع، و«تؤثر على معنويات السكان».

3- نحو 37% من المشاركين في الدراسة قالوا إنهم أقل حماسا من ذي قبل في عملهم، واشتكى 41% من الشعور بالتعب أكثر.

وفي عام 1990، اعتقد 60% من الفرنسيين أن العمل «مهم جدًا»، مقارنة بـ 24% فقط في عام 2021. وفي عام 1953، اعتقد 54% من البالغين العاملين أن لديهم توازنا جيدا بين العمل والحياة. والآن، 39% فقط يعتقدون أن الأمر كذلك، بينما 48% من المستجيبين «يعتبرون أنفسهم خاسرين».

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