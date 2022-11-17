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صدق أو لا تصدق.. نصف الفرنسيين لا يغادرون منازلهم لهذا السبب

صدق أو لا تصدق.. نصف الفرنسيين لا يغادرون منازلهم لهذا السبب

صدق أو لا تصدق.. نصف الفرنسيين لا يغادرون منازلهم لهذا السبب
٠٨:٥٨:٤٢ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة حديثة أن  نصف السكان الفرنسيين لا يغادرون منازلهم بسبب الكسل، خاصة بعد انتهاء فترة الإغلاق بسبب كورونا.

وقال باحثون في دراستهم إن الكسل يؤثر على 45% من السكان، وهو نتيجة مباشرة لعمليات إغلاق «كوفيد». وهذا الكسل لمغادرة المنزل يؤثر بشكل خاص على الفئات العمرية المتوسطة: 52% بين 25 – 34 عامًا و53% بين 35 – 49 عامًا، مقابل 33% فقط من أولئك الذين يبلغون 65 عامًا وأكثر.

ووجد الاستطلاع أن «جاذبية الأريكة تبدو قوية جدًا»، وأن كلمة «سرير» لها دلالات إيجابية لدى 74% من المستجيبين.

ووفقا للدراسة، كان لوباء كورونا وعمليات الإغلاق الصارمة «تأثير عميق» على موقف الفرنسيين من العمل والحياة الأسرية ووقت الفراغ والمساحة الشخصية

نتائج الدراسة

1- مواقف الفرنسيين من «التوازن بين العمل والحياة» قد تغيرت بشكل كبير.

2- الزيادة في التعب تحدث بغض النظر عن الجنس والعمر والخلفية الاجتماعية والموقع، و«تؤثر على معنويات السكان».

3- نحو 37% من المشاركين في الدراسة قالوا إنهم أقل حماسا من ذي قبل في عملهم، واشتكى 41% من الشعور بالتعب أكثر.

وفي عام 1990، اعتقد 60% من الفرنسيين أن العمل «مهم جدًا»، مقارنة بـ 24% فقط في عام 2021. وفي عام 1953، اعتقد 54% من البالغين العاملين أن لديهم توازنا جيدا بين العمل والحياة. والآن، 39% فقط يعتقدون أن الأمر كذلك، بينما 48% من المستجيبين «يعتبرون أنفسهم خاسرين».

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الكلمات الدلالية:
إغلاق كورونا الفرنسيين الكسل فرنسا كورونا

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