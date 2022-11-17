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الجمهوريون يفوزون بالأغلبية في الكونجرس.. و«بايدن» يقدم التهنئة

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الجمهوريون يفوزون بالأغلبية في الكونجرس.. و«بايدن» يقدم التهنئة

الجمهوريون يفوزون بالأغلبية في الكونجرس.. و«بايدن» يقدم التهنئة

الجمهوريون يفوزون بالأغلبية في الكونجرس.. و«بايدن» يقدم التهنئة
٠٨:٤٨:١٨ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

بعد فوز عضو الكونجرس الأمريكي مايك جارسيا في إعادة انتخابه، سيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، وحصل بفارق ضئيل على قاعدة تشريعية لمعارضة أجندة الرئيس جو بايدن للسنتين الأخيرتين من ولايته.

السلطة في الكونجرس أصبحت منقسمة

 ويأتي فوز الجمهوريين ليوفر ولايات كافية لإمالة حجم السلطة في مجلس النواب من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، ويترك السلطة في الكونجرس منقسمة، حسب «سبوتنيك».

«بايدن» يهنئ الجمهوريين

فيما هنأ الرئيس جو بايدن، الجمهوريين على فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وتعهد بالتعاون مع منافسيه السياسيين لتحقيق نتائج للشعب الأمريكي.

بايدن: مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب

وأكد أنه مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج للأسر العاملة، مضيفًا أن مستقبل الولايات المتحدة واعد للغاية بحيث لا يمكن محاصرته في الحرب السياسية، ويريد الشعب الأمريكي من الحكومة الأمريكية إنجاز الأمور من أجلهم.

وحسب مراقبين، فإنه لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ الديمقراطي تأكيد تعيينات «بايدن» القضائية والإدارية على الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.

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الكلمات الدلالية:
الحزب الجمهوري الكونجرس بايدن مايك جارسيا مجلس النواب الأمريكي

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