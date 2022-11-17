عاجل.. غرق أم وطفلتها في الكورنيش الجنوبي بجازان

تواصل – فريق التحرير

في واقعة محزنة، غرقت أم وطفلتها في الكورنيش الجنوبي بمنطقة جازان.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، باشر حرس الحدود في قطاع الموسم بمنطقة جازان حالة غرق المرأة وطفلتها بمنطقة خطرة غير صالحة للسباحة، إثر انزلاقهما من الرصيف، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويجعل الطفلة شفيعة لوالديها.

مستنقع مائي

وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني، عن مباشر “مدني حائل”، بلاغًا عن غرق طفل في مستنقع مائي.

وأضاف “الدفاع المدني” في منشور بالصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إخراج الطفل وهو في حالة وفاة- نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه-.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس آنذاك بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن) وأجزاء من الحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

الآن.. شاهد استمرار تساقط الأمطار بغزارة على منطقة حائل