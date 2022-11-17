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تحذير علمي.. التعرض لمصابيح الشوارع والسيارات ليلاً تزيد خطر القاتل الصامت

تحذير علمي.. التعرض لمصابيح الشوارع والسيارات ليلاً تزيد خطر القاتل الصامت

تحذير علمي.. التعرض لمصابيح الشوارع والسيارات ليلاً تزيد خطر القاتل الصامت
٠٨:٤٥:٥٠ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في نتائج غير مسبوقة، توصلت دراسة حديثة إلى أن التعرض لمصابيح الشوارع والسيارات، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، الملقب بـ”القاتل الصامت”، بنسبة 28%.

ووجد باحثون صينيون أن الضوء الاصطناعي ليلا (LAN)، مرتبط بضعف التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، وفق صحيفة “الإندبندنت”.

وأرجعت الدراسة التي نشرت في مجلة الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري، إصابة أكثر من 9 ملايين حالة بالسكري لدى البالغين الصينيين إلى التعرض للشبكة المحلية للضوء الاصطناعي ليلاً.

مصابيح الشوارع والسيارات

وخلصت الدراسة إلى أن مصابيح الشوارع والسيارات وواجهات المحلات المضاءة جيدًا لها تأثير ضار على الصحة، ووجد العلماء أن النتائج يمكن أن يكون لها آثار على عمال النوبات في وقت متأخر من الليل.

واستنتج الباحثون أن “هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تتضمن القياس المباشر للتعرض الفردي للشبكة المحلية لتأكيد ما إذا كانت علاقتها بمرض السكري علاقة سببية”.

يشار إلى أن دورة الأرض المكونة من 24 ساعة أدت إلى أن معظم الكائنات الحية، بما في ذلك الثدييات، لديها إيقاع يومي على مدار 24 ساعة يؤثر على التغيرات الجسدية والعقلية والسلوكية التي تتكيف غريزيا مع التسلسل الطبيعي للضوء والظلام.

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الكلمات الدلالية:
التعرض للضوء ليلا السكري الضوء القاتل الصامت مرض السكري

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