توقعات الأرصاد.. 4 مناطق على موعد مع ضباب كثيف وغبار يعيق الرؤية الأفقية

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية ضباب كثيف ورياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية وفقا لتوقعات الأرصاد، تشمل كل من منطقة الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة والرياض.

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وتوقع المركز ضباب كثيف يحجب الرؤية على الحدود الشمالية والجوف، يستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً.

كما توقع المركز بمشيئة الله، رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والرياض تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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