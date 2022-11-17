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هجوم يسفر عن قتلى جدد من رجال الأمن في إيران وإصابة 3 آخرين
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هجوم يسفر عن قتلى جدد من رجال الأمن في إيران وإصابة 3 آخرين

هجوم يسفر عن قتلى جدد من رجال الأمن في إيران وإصابة 3 آخرين

هجوم يسفر عن قتلى جدد من رجال الأمن في إيران وإصابة 3 آخرين
٠٣:٠٢:٢٠ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

بعد ساعات من هجوم في مدينة إيذه فرب إيران،الذي أسفر عن قتلى وجرحى بين عناصر من الشرطة الإيرانية ومواطنين، قتل رجلا أمن وأصيب 3 آخرون بجروح، في هجوم مسلح استهدف دورية لرجال الأمن بمحافظة أصفهان وسط إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، عن مصادر أمنية في أصفهان، قولها إن “مسلحين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على رجال الأمن في محافظة أصفهان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وإصابة 3 آخرين بجروح”.

كانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت بوقوع هجوم مسلح على مجموعة من عناصر الشرطة، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

وحسب وكالة “فارس” فإن الهجوم استهداف رجال شرطة ومواطنين في مدينة إيذه، ونقلت عن مصدر أمني مطلع قوله: “أطلق عدد من المجهولين النار على أشخاص وضباط شرطة في مدينة إيذه الليلة”.

وتابع: “أصيب وقتل عدد من الأشخاص ورجال الشرطة في هذا الحادث”.

وأكدت مصادر لقناة “العالم” أنه “وبعد دخول عناصر مسلحة إلى سوق إيذه المركزي، أطلق هؤلاء النار على المدنيين، حيث قتل وجرح عدد من المتواجدين في المكان”.

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وأفادت بعض المصادر الإعلامية الإيرانية، مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هذا الحادث.

الكلمات الدلالية:
إيران الأمن الايراني مظاهرات هجوم مسلح

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