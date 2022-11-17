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«فلكية جدة»: أول فيديو لمركبة ناسا المتجهة نحو القمر
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«فلكية جدة»: أول فيديو لمركبة ناسا المتجهة نحو القمر

«فلكية جدة»: أول فيديو لمركبة ناسا المتجهة نحو القمر

«فلكية جدة»: أول فيديو لمركبة ناسا المتجهة نحو القمر
٠٣:٠٤:٢٢ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب الجمعية الفلكية بحدة، مقطع فيديو، شاركه حساب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عبر “تويتر”، وأظهر الفيديو اللقطات الأولى التي بثتها المركبة الفضائية “أرتيميس 1″، المتجهة إلى القمر.

مشهد غير مسبوق منذ 50 عاما

وعلقت ناسا على مقطع الفيديو، قائلة: “هذا المشهد للأرض، تم التقاطه من مركبة فضائية مأهولة بالبشر، في حين أنه لم يشاهد منذ عام 1972، خلال مهمة أبولو الأخيرة، منذ حوالى 50 عاما”.

وأضافت: “منظر الأرض الرخامي الأزرق يظهر وسط ظلمة الفضاء، ويستحوذ على مخيلة الجيل الجديد.. جيل أرتيميس”.

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وصعدت بعثة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة بـ ناسا NASA، في رحلة إلى القمر،للمرة الأخيرة، في ديسمبر من عام 1972، عندما سافر رائد الفضاء الأمريكي، يوجين سيرنان، قائدا لبعثة “أبولو 17”.

وأطلقت ناسا مؤخرارحلتها إلى القمر، مجددا، بعد زيارة أخيرة جاءت منذ 50 عاما، وتأجل إطلاق الرحلة المزمعة 3 مرات من قبل بسبب ظروف جوية وفنية.

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رحلة أرتيميس إلى القمر رحلة ابولو 17 فلكية جدة فيديو من الفضاء ناسا

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