زلزل عنيف بقوة 5.4 ريختر يضرب ولاية أمريكية

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ضرب زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر مناطق في غرب ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، أي معلومات عن خسائر مادية أو بشرية.

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا شدته 5.3 درجة هز أمس الأربعاء غرب ولاية تكساس الأمريكية، على بعد 45 كيلومترا تقريبا من بلدة بيكوس.

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يذكر أنه في ديسمبر الماضي، ضرب زلزال قوي شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت أن الزلزال وقع قبالة الساحل على بعد حوالي 210 أميال (337 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا والتي يسكنها أقل من 1000 شخص.

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