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حيلة جديدة لا تخطر على بال لتهريب الدولارات واليوروهات من دولة عربية

حيلة جديدة لا تخطر على بال لتهريب الدولارات واليوروهات من دولة عربية

حيلة جديدة لا تخطر على بال لتهريب الدولارات واليوروهات من دولة عربية
٠٢:٣٤:٢٨ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن تمكن الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة راكب أجنبي تهريب مبالغ مالية أجنبية بالمخالفة للقانون.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، تمكنت باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، من ضبط راكب أجنبي بحوزته 37400 دولار و97200 يورو، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى خارج البلاد.

وأشار البيان إلى أن الراكب لجأ إلى حيلة مبتكرة لإخفاء المبالغ المهربة، حيث خبأها داخل عدد من الكتب.

واعترف الراكب بملكيته للمبالغ المالية التي تم ضبطها، واتخذت الأجهزة المنية الإجراءات القانونية تجاهه.

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الكلمات الدلالية:
تهريب الدولارات مصر مطار القاهرة يورو

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