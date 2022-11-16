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مشهد مبهر لرمال حائل الحمراء بعد هطول البرد
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مشهد مبهر لرمال حائل الحمراء بعد هطول البرد

مشهد مبهر لرمال حائل الحمراء بعد هطول البرد

مشهد مبهر لرمال حائل الحمراء بعد هطول البرد
٠٢:٥٩:١١ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اكتست رمال حائل الحمراء بالبياض، بعد هطول كميات كبيرة من البرد، وأظهرت صور تم التقاطها بواسطة عدسة : عبدالله الغميجان ، مساحات شاسعة من الرما الحمراء، اختلط لونها بالأبيض .

حالة الطقس على حائل 

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره أمس، عن حالة الطقس، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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سحب رعدية على الباحة وعسير وجازان

 وأورد التقرير: “تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية، وكذلك على مرتفعات عسير ومكة المكرمة وتبوك”.

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حائل حالة الطقس رمال حائل مشهد مبهر نزول البرد

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