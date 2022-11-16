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شاهد.. جريان السيول في «الساعد» بمكة المكرمة

شاهد.. جريان السيول في «الساعد» بمكة المكرمة

شاهد.. جريان السيول في «الساعد» بمكة المكرمة
٠٢:١٩:٥٨ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق جريان السيول العارمة في قرية الساعد، شمال شرق منطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، جريان السيول في قرية الساعد، مساء أمس الأربعاء، بعد هطول أمطار  غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المناطق (الحدود الشمالية ، الجوف، حائل، الشرقية ) وكذلك على مرتفعات عسير مكة المكرمة وتبوك.

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