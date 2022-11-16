زيلينسكي يصر على اتهام روسيا بحادث صاروخ بولندا

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أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على اتهام روسيا بإطلاق صاروخ نحو بولندا، وقال: “أعتقد أنه صاروخ روسي، بموجب الثقة التي لدي في تقارير الجيش”.

25 هجوما صاروخيا على غرب أوكرانيا

ووفق البيانات الأوكرانية، فإنه من بين إجمالي 25 هجوماً صاروخياً روسياً على غرب أوكرانيا، أول أمس، تزامنت إحداها مع هذه الضربة الصاروخية لبولندا، حسب “الشرق الأوسط”.

في الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أنه إذا اتضح، على الرغم من شكوكه، أن صاروخاً أوكرانياً كان هو المتسبب في مقتل بولنديين اثنين، فإنه سيتقدم باعتذار.

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زيلينسكي يدعو لإجراء تحقيق مشترك

ودعا زيلينسكي إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في حادث سقوط صاروخ في الأراضي البولندية، فيما تراوده الشكوك بشأن ما إذا كانت الضربة الصاروخية القاتلة للأراضي البولندية كانت مقذوفاً أوكرانياً.

وفي مقابلة صحفية، سأل زيلينسكي الصحفيين: “هل من الممكن الحصول على حقائق أو أي دليل من الشركاء؟” داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة والوصول إلى البيانات.