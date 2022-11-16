الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«فلكية جدة»: أول فيديو لمركبة ناسا المتجهة نحو القمر
توقعات الأرصاد.. 4 مناطق على موعد مع ضباب كثيف وغبار يعيق الرؤية الأفقية
هجوم يسفر عن قتلى جدد من رجال الأمن في إيران وإصابة 3 آخرين
ميزة التصويت تصل تطبيق الواتساب رسميًا (فيديو)
مشهد مبهر لرمال حائل الحمراء بعد هطول البرد
زلزل عنيف بقوة 5.4 ريختر يضرب ولاية أمريكية

الرئيسية

 /

دولي

 /

زيلينسكي يصر على اتهام روسيا بحادث صاروخ بولندا

زيلينسكي يصر على اتهام روسيا بحادث صاروخ بولندا

زيلينسكي يصر على اتهام روسيا بحادث صاروخ بولندا
٠٢:٢٢:١٥ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على اتهام روسيا بإطلاق صاروخ نحو بولندا، وقال: “أعتقد أنه صاروخ روسي، بموجب الثقة التي لدي في تقارير الجيش”.

25 هجوما صاروخيا على غرب أوكرانيا 

ووفق البيانات الأوكرانية، فإنه من بين إجمالي 25 هجوماً صاروخياً روسياً على غرب أوكرانيا، أول أمس، تزامنت إحداها مع هذه الضربة الصاروخية لبولندا، حسب “الشرق الأوسط”.

في الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أنه إذا اتضح، على الرغم من شكوكه، أن صاروخاً أوكرانياً كان هو المتسبب في مقتل بولنديين اثنين، فإنه سيتقدم باعتذار.

اقرأ أيضا:

الناتو يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات في بولندا

زيلينسكي يدعو لإجراء تحقيق مشترك

ودعا زيلينسكي إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في حادث سقوط صاروخ في الأراضي البولندية، فيما تراوده الشكوك بشأن ما إذا كانت الضربة الصاروخية القاتلة للأراضي البولندية كانت مقذوفاً أوكرانياً.

وفي مقابلة صحفية، سأل زيلينسكي الصحفيين: “هل من الممكن الحصول على حقائق أو أي دليل من الشركاء؟” داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة والوصول إلى البيانات.

الكلمات الدلالية:
تحقيق مشترك زيلينسكي صاروخ بولندا غرب أوكرانيا قصف روسي

مواد ذات صلة

المزيد
نفوق عشرات الماشية بمرض «خبيث» وانتقاله إلى 4 أشخاص في هذه الدولة

نفوق عشرات الماشية بمرض «خبيث» وانتقاله إلى 4 أشخاص في هذه الدولة

١١:٠٣ م، السبت، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
اليمن.. مجاميع من أتباع «صالح» تنضم إلى قوات الشرعية

اليمن.. مجاميع من أتباع «صالح» تنضم إلى قوات الشرعية

١١:٠٦ م، الأثنين، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٧
60 قتيلاً من مسلمي الروهينجيا في مأساة جديدة

60 قتيلاً من مسلمي الروهينجيا في مأساة جديدة

٠٤:٣٦ م، الجمعة، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧
أوباما: سنعمل مع دول الخليج للتأكد من عدم امتلاك إيران للنووي

أوباما: سنعمل مع دول الخليج للتأكد من عدم امتلاك إيران للنووي

٠٥:٢٤ م، الجمعة، ١٥ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *