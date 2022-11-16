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بعد دعوة خادم الحرمين لآدائها اليوم.. ما حكم التهاون في آداء صلاة الاستسقاء؟
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بعد دعوة خادم الحرمين لآدائها اليوم.. ما حكم التهاون في آداء صلاة الاستسقاء؟

بعد دعوة خادم الحرمين لآدائها اليوم.. ما حكم التهاون في آداء صلاة الاستسقاء؟

بعد دعوة خادم الحرمين لآدائها اليوم.. ما حكم التهاون في آداء صلاة الاستسقاء؟
١٢:٤٢:١٠ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء اليوم الخميس في كل أنحاء المملكة، أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم التهاون في آدائها.

وقال الشيخ “الخضير”، إن :” المطر آية من آيات الله وجودا وعدما، فوجوده بقدر الحاجة هو الغيث الذي تحيا بسببه البلاد والعباد، ووجود قدر زائد على ما يحتاجه البشر هو الفيضانات المدمرة وقلته عن قدر حاجتهم هو الموت المحقق ” وجعلنا من الماء كل شئ حي”.

وتابع : إن المطر شأنه عظيم فبه حياة كل شئ لكن للأسف بعض الناس لا يعرف قدر هذه النعمة وإذا أعلن عن صلاة الاستسقاء استخف بها وهون من شأنها ورأى أن الناس ليسوا بحاجة إلى مطر لأن البحار المالحة ببعض التعديلات يسوغ شرب مائها واستعمالها ولا يدري أن قلة الأمطار تتسبب في نضوب المياه وغورها”.

واختتم بالقول : وقد جاء في آخر سورة تبارك ” قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين”.

حكم خطبة صلاة الاستسقاء خطبتين؟

وفي فتوى أخرى أوضح الشيخ “الخضير”، أن الأصل هو أن خطبة صلاة الاستسقاء واحدة وليستا خطبتين كالجمعة والعيد على خلاف في ذلك، لكنها خطبة واحدة.

واستطرد بالقول : ومن خطب خطبتين فقد خالف السُّنة، هذا هو المعتمد والمعوَّل عليه، وإن كان من أهل العلم وهو قول عند مالك والشافعي أنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بالجلوس كالجمعة، ولكنه قول مرجوح.

ما أفضل وقت لدعاء الاستخارة؟

وعن أفضل أوقاتها قال الشيخ “الخضير”: دعاءُ الاستخارة دعاء، ويتوخَّى فيه أوقات إجابة الدعاء؛ لأنه دعاء، كالثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وبقية الأوقات التي جاء فيها أنه يُستجاب فيها الدعاء وهي مظنة لإجابة الدعاء.

وأضاف: وأما الصلاة في آخر ساعات الجمعة فلا، فأوقات النهي لا يصلي فيها، لكن ما جاء في كونه قائمًا يسأل الله، قال العلماء الذين رجحوا أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة: إنه ينتظر الصلاة، وما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في حكم القائم يصلي، أما كونه يصلي في هذا الوقت فلا؛ لأنه وقت نهي.

 

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