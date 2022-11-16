استشاري يحذر من خطورة تناول أدوية الحموضة لفترات طويلة

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، من خطورة تناول أدوية الحموضة لفترات طويلة.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إم تناول أدوية الحموضة لفترات طويلة (سنوات) قد يؤدي إلي نقص بسيط في فيتامين ب 12 دون ظهور أعراض انخفاض الفيتامين”.

اقرأ أيضا:

وفي وقت سابق، نصح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي، بتناول أدوية الحموضة الشائعة قبل وجبة الإفطار.

وقال الذيابي ردا على سؤال “لماذا ينبغي تناول أدوية الحموضة الشائعة قبل وجبة الإفطار؟ إن أغلب مضخات أحماض المعدة تكون نشطة قبل أول وجبة بعد الاستيقاظ من النوم، وبالتالي مفعول الدواء يكون أقوى قبل وجبة الإفطار.

يذكر أن الحموضة المعوية تحدث، عندما ينتقل حمض المعدة إلى المريء، فيؤدي إلى الشعور بحرقان في المعدة والحلق.

ويمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة، مثل الامتناع عن التدخين، وفقدان الوزن، وتقليل كمية الأطعمة الحارة والدهنية على تقليل خطر الإصابة بحرقة المعدة.

نصائح للتخلص من الحموضة

وحدد خبراء 10 نصائح يمكن عبر اتباعها التخلص من الحموضة وهي كالتالي:

1- تجنب المشروبات الغازية والكافيين واختر بدلاً منها شاي الأعشاب.

2- تناول كوباً من الماء الفاتر وكوبا من الحليب كل يوم.

3- أدخل الموز والبطيخ والخيار في نظامك الغذائي اليومي، فهي مفيدة في معالجة الحموضة.

4- تناول الخضراوات مثل الفاصوليا والجزر والبصل الأخضر وتجنب المخللات والصلصات الحارة والخل.

5- تناول وجبتك الأخيرة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم.

6- حافظ على فترات طويلة بين الوجبات، وتناول وجبات صغيرة ولكن منتظمة.

7- يمكن شرب ماء الليمون مع السكر قبل الغداء بساعة لتقليل الحموضة.

اقرأ أيضا: