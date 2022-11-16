تفتيش مركبة مواطن في محافظة المزاحمية بالرياض فكانت المفاجأة لرجال الأمن

تواصل- واس:

قبضت الإدارة العامة للمجاهدين، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بعد تفتيش مركبته ليتفاجئوا بنقله وحيازته (180) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما تم ضبط سلاح ناري و(444) ذخيرة حية بحوزته في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 4 مواطنين

كما قبضت دوريات المجاهدين في محافظتي الدرب والعيدابي بمنطقة جازان على (4) مواطنين لنقلهم في مركباتهم (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (8) من الجنسية اليمنية و(9) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَنْ نقلَهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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وأوضحَ أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.