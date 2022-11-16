الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تفتيش مركبة مواطن في محافظة المزاحمية بالرياض فكانت المفاجأة لرجال الأمن
مؤثر.. أغرب ما فعلته عروس لإتمام زفافها على عريسها الكفيف الحافظ لكتاب الله
القبض على 4 مواطنين متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في جازان
أمطار متفرقة على الباحة وجريان للسيول في طريف
رئيس الأركان الأمريكي يستبعد قدرة أوكرانيا إجبار روسيا على الانسحاب
ميزة «راسل نفسك» تصل تطبيق واتساب.. 4 خطوات للتفعيل

الرئيسية

 /

محليات

 /

تفتيش مركبة مواطن في محافظة المزاحمية بالرياض فكانت المفاجأة لرجال الأمن

تفتيش مركبة مواطن في محافظة المزاحمية بالرياض فكانت المفاجأة لرجال الأمن

تفتيش مركبة مواطن في محافظة المزاحمية بالرياض فكانت المفاجأة لرجال الأمن
١٢:١٢:١٢ ص، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

قبضت الإدارة العامة للمجاهدين، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بعد تفتيش مركبته ليتفاجئوا بنقله وحيازته (180) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما تم ضبط سلاح ناري و(444) ذخيرة حية بحوزته في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 4 مواطنين

كما قبضت دوريات المجاهدين في محافظتي الدرب والعيدابي بمنطقة جازان على (4) مواطنين لنقلهم في مركباتهم (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (8) من الجنسية اليمنية و(9) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَنْ نقلَهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

اقرأ أيضًا:

بحوزتهم أسلحة وذخيرة.. شرطة المدينة المنورة تضبط مواطنين و6 مخالفين لنظام أمن الحدود
وأوضحَ أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اخبار السعودية اليوم السعودية الان تفتيش مركبة مواطن دوريات المجاهدين مكافحة المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
غداً.. بلديات جنوب الرياض تستضيف فعاليات اليوم البلدي الشهري

غداً.. بلديات جنوب الرياض تستضيف فعاليات اليوم البلدي الشهري

١٢:٤٤ م، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠١٧
«هدف» يدعم شهادات مهنية تساعد حاملها على القبول بوظائف متميزة

«هدف» يدعم شهادات مهنية تساعد حاملها على القبول بوظائف متميزة

٠٣:٥٧ م، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦
في بادرة إيمانية.. 3 أطفال في نجران يتنافسون على إدراك «تكبيرة الإحرام» لأربعين يوماً

في بادرة إيمانية.. 3 أطفال في نجران يتنافسون على إدراك «تكبيرة الإحرام» لأربعين يوماً

٠٧:٥٥ م، الثلاثاء، ٠٦ مارس ٢٠١٨
“التربية” تطالب “البديلات” بمراجعة إدارات التعليم لاستكمال إجراءات التعيين

“التربية” تطالب “البديلات” بمراجعة إدارات التعليم لاستكمال إجراءات التعيين

١١:٣٦ م، الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *