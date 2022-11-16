الفلبين تشهد ولادة طفلة رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليارات

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شهدت الفلبين، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ولادة الطفلة الفلبينية فينيس في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو بالعاصمة مانيلا،، لتجعل عدد سكان العالم 8 مليارات.

استغرقت حوالى ساعتين

وقال رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى الدكتور روميو بيتوين: “لقد شاهدنا للتو ولادة الطفل الذي جعل عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. انتظرنا حوالي ساعتين ابتداء من الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية”، حسب “روسيا اليوم”.

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عدد سكان العالم يتجاوز 8 مليارات نسمة.. والصين تتراجع وراء الهند

الهند تتجاوز الصين

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد سكان العالم تجاوز 8 مليارات نسمة، ومن المتوقع أن تتجاوز الهند الصين لتكون أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان العام المقبل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان: “هذه مناسبة للاحتفال بتنوعنا، والاعتراف بإنسانيتنا المشتركة، والإعجاب بالتقدم في مجال الصحة الذي أطال العمر وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال بشكل كبير”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، إنه تذكير بمسؤوليتنا المشتركة لرعاية كوكبنا ولحظة للتفكير في المكان الذي ما زلنا فيه مقصرين في الوفاء بالتزاماتنا تجاه بعضنا البعض”.