مؤثر.. أغرب ما فعلته عروس لإتمام زفافها على عريسها الكفيف الحافظ لكتاب الله

تواصل- فريق التحرير:

في موقف مؤثر يدفع الإنسان لذرف دموعه بأن تنهمر تأثرًا به، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لعروس تطلب طلبًا غريبًا من عريسها الكفيف الحافظ لكتاب الله.

وفي الفيديو تظهر العروس في “المشغل” (الكوافير)، حيث حضر عريسها لاصطحابها إلى حفل الزفاف لكنها أعطته ظهرها ورفضت أن تستدير كي تواصل زفافها قبل أن يقرأ آيات من كتاب الله الحكيم بصوته الجميل.

وبالفعل بدأ العريس في تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت شجي مؤثر وسط ذهول من الحاضرين، وبعد أن انتهى استدارت له العروس لإتمام الزفاف.

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ونال المقطع على تفاعل وإعجاب آلاف المغردين، مشيدين بالعريس وصوته الجميل وداعين لهما بالسعادة والذرية الصالحة.