فيفو تتعاون مع سوني في إصداراتها الجديدة من سلسلة vivo X90

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نشرت شركة فيفو الصينية المتخصصة في التكنولوجيا، اليوم، فيديو تشويقي، يكشف للمرة الأولى عن إصداراتها الجديدة من سلسلة vivo X90.

مستشعر سوني ومعالج Dimensity

وكشفت “vivo” الصينية عن خطتها لدعم سلسلة vivo X90 القادمة بمستشعر Sony IMX758 بججم 1 إنش، ورقاقة معالج Dimensity 9200، حسب مواقع متخصصة.

مواصفات هاتف vivo X90 Pro

ويأتي هاتف vivo X90 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما أفادت الشركة.

ومن المقرر أن تتميز الإصدارات بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن تتضمن الإعدادات عدسات periscope وفلاش LED.

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كشف النقاب عن سلسلة هواتف vivo X90

ومن المتوقع أن ينطلق حدث vivo في 22 من نوفمبر المقبل من عام 2023، لكشف النقاب عن سلسلة هواتف vivo X90.

وأشارت التوقعات إلى أن السلسلة القادمة تضم الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro وvivo X90 Pro Plus، وتشير التوقعات إلى أن هاتف X90 Pro Plus سيكون من بين الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.