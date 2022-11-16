أمطار متفرقة على الباحة وجريان للسيول في طريف

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شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ.

وشَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاء متفرقة من محافظات بني حسن والقرى والمندق والمراكز التابعة لها, وعددًا من منتزهاتها،ارتوت على أثرها الأرض.. جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

كما شهدت محافظة طريف هطولاً كثيفاً للمطر وجريان للسيول رسمت البهجة والفرح على وجوه الكبار والصغار من أهالي المحافظة.

وقد تم رصد مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة ، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

من ناحية أخرى تسبب هطول الأمطار الغزيرة، في إغلاق طريق الكر بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء.

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وأظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إغلاق طريق الكر، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المناطق (الحدود الشمالية ، الجوف، حائل، الشرقية ) وكذلك على مرتفعات عسير مكة المكرمة وتبوك.