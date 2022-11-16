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القبض على 4 مواطنين متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في جازان

القبض على 4 مواطنين متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في جازان

القبض على 4 مواطنين متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في جازان
١١:٢٥:١٦ م، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

قبضت دوريات المجاهدين في محافظتي الدرب والعيدابي بمنطقة جازان على (4) مواطنين لنقلهم في مركباتهم (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (8) من الجنسية اليمنية و(9) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَنْ نقلَهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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وأوضحَ أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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