الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري يحذر من خطورة تناول أدوية الحموضة لفترات طويلة
الفلبين تشهد ولادة طفلة رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليارات
فيفو تتعاون مع سوني في إصداراتها الجديدة من سلسلة vivo X90
تفتيش مركبة مواطن في محافظة المزاحمية بالرياض فكانت المفاجأة لرجال الأمن
مؤثر.. أغرب ما فعلته عروس لإتمام زفافها على عريسها الكفيف الحافظ لكتاب الله
القبض على 4 مواطنين متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في جازان

الرئيسية

 /

دولي

 /

رئيس الأركان الأمريكي يستبعد قدرة أوكرانيا إجبار روسيا على الانسحاب

رئيس الأركان الأمريكي يستبعد قدرة أوكرانيا إجبار روسيا على الانسحاب

رئيس الأركان الأمريكي يستبعد قدرة أوكرانيا إجبار روسيا على الانسحاب
١٠:٣٦:٥٤ م، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية، أن احتمال دفع أوكرانيا، روسيا، للانسحاب من كل أراضيها “ضئيل”، حسب قوله، في حين استمرت عمليات قتالية على الحدود الأوكرانية الروسية، مما تسبب في مقتل وإصابة أشخاص في بولندا.

أوكرانيا ستكون لها اليد العليا

ومن ناحية أخرى، قال زير الدفاع الأمريكي، إن أوكرانيا ستكون لها اليد العليا ميدانيا خلال الشتاء ولا أعتقد أن روسيا ستكون مستعدة للقتال بكفاءة.

نتائج التحقيق في سقوط صواريخ داخل بولندا

كان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو، عقد مؤتمرا صحفيا، في بروكسل، اليوم، لإعلان نتائج التحقيق حول سقوط صواريخ داخل حدود بولندا.

وقال ستولتنبرغ إن: “تحليلنا الأولي يفيد بأن الحادثة ناجمة على الأرجح عن صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الأوكراني للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد صواريخ عابرة روسية”.

اقرأ أيضا:

أمريكا والصين وجهًا لوجه.. هذا ما حدث في لقاء «بايدين» و«تشي بينج» اليوم

أمريكا تحذر من هجوم صيني على تايوان

وصرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية، اليوم، أي هجوم صيني على تايوان سيكون “خطأ استراتيجيا” مثل الحرب الروسية على أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية الصين انسحاب روسيا بولندا تايوان خيرسون رئيس الأركان الأمريكي

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. الداخلية المصرية تعتقل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر

بالفيديو.. الداخلية المصرية تعتقل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر

١٢:٠٩ ص، السبت، ٠٦ يوليو ٢٠١٣
مقتل وإصابة 10 من الانقلابيين بنيران الجيش اليمني

مقتل وإصابة 10 من الانقلابيين بنيران الجيش اليمني

٠٤:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٠ مارس ٢٠١٨
بعد الخسائر الفادحة.. «الحوثي» يستدعي قيادات الصف الأول إلى «مران»

بعد الخسائر الفادحة.. «الحوثي» يستدعي قيادات الصف الأول إلى «مران»

٠٩:٥٤ ص، الأثنين، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٨
واشنطن: هدف «ترامب» منع حصول إيران على أسلحة نووية

واشنطن: هدف «ترامب» منع حصول إيران على أسلحة نووية

٠٦:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٤ يوليو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *