رئيس الأركان الأمريكي يستبعد قدرة أوكرانيا إجبار روسيا على الانسحاب

تواصل – فريق التحرير:

اعتبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية، أن احتمال دفع أوكرانيا، روسيا، للانسحاب من كل أراضيها “ضئيل”، حسب قوله، في حين استمرت عمليات قتالية على الحدود الأوكرانية الروسية، مما تسبب في مقتل وإصابة أشخاص في بولندا.

أوكرانيا ستكون لها اليد العليا

ومن ناحية أخرى، قال زير الدفاع الأمريكي، إن أوكرانيا ستكون لها اليد العليا ميدانيا خلال الشتاء ولا أعتقد أن روسيا ستكون مستعدة للقتال بكفاءة.

نتائج التحقيق في سقوط صواريخ داخل بولندا

كان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو، عقد مؤتمرا صحفيا، في بروكسل، اليوم، لإعلان نتائج التحقيق حول سقوط صواريخ داخل حدود بولندا.

وقال ستولتنبرغ إن: “تحليلنا الأولي يفيد بأن الحادثة ناجمة على الأرجح عن صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الأوكراني للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد صواريخ عابرة روسية”.

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وصرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية، اليوم، أي هجوم صيني على تايوان سيكون “خطأ استراتيجيا” مثل الحرب الروسية على أوكرانيا.