ميزة «راسل نفسك» تصل تطبيق واتساب.. 4 خطوات للتفعيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم العربي عن وصول ميزة تمكن المستخدم من مراسلة نفسه وتدوين الملاحظات.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن تطبيق واتساب أضاف ميزة تتيح لك أن تراسل نفسك وتدوين ملاحظاتك.

وأضاف سالم الحربي، أنه يمكن معرفة أن الميزة وصلتك، من خلال الخطوات التالية:

– اذهب إلى بحث واتساب كأنك تريد تراسل أي جهات اتصال

– اكتب اسمك وسوف يظهر أول واحد

– ادخل وراسل نفسك ودون ملاحضاتك فيه

– ستجد (راسل نفسك أو مراسلة نفسك)

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن وصول ميزة جديدة قريباً لتطبيق التراسل الفوري واستاب والتي طال انتظارها من المستخدمين.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن ميزة عدم الإزعاج سوف توصل قريباً إلى واتساب”.

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وأضاف الحربي، لو قمت بتفعيل هذه الميزة ما يستطيع أحد أن يدق عليك في واتساب ويزعجك، سواء صوت أو فيديو وفي نفس الوقت عند فتح التطبيق سوف يأتيك تنبيه انه اتصل عليك “.

وأشار سالم الحربي “من يعاني من الانزعاج من اتصالات واتساب ويريد هذه الميزة سوف تصل في القريب “. اقرأ أيضا:

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