مشهد مهيب لجريان السيول غرب حائل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول العارمة غرب حائل، مساء اليوم الأربعاء، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المناطق (الحدود الشمالية ، الجوف، حائل، الشرقية ) وكذلك على مرتفعات عسير مكة المكرمة وتبوك.

اقرأ أيضا:

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول شمال سبت الجارة شرق القنفذة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا:

شاهد.. سيول عارمة تجرف شاحنة بـ«وادي قنونا»