ما هي قطاعات الأسهم التي يمكن الاستثمار بها في فترات التضخم؟

على الرغم من أن أداء الأسهم بشكل عام سيئ للغاية في بيئات التضخم المرتفعة والمتصاعدة إلا أن هناك بعض المجالات المحتملة التي كان أداءها تاريخيًا أفضل على مستوى القطاع.

ارتفعت معدلات التضخم منذ أواخر عام 2021 واستمرت في الصعود حتي وصلت لمستويات تاريخية خلال عام 2022، وبينما عانت أسواق الأسهم العالمية من التقلبات الشديدة على مدار العام إلا أن بعض القطاعات قد امتصت تأثير التضخم بشكل أفضل وقد يكون البعض الآخر مستعدًا للاستفادة منه، في حين أن البعض الآخر تأثر بشكل سلبي من معدلات التضخم المرتفعة.

يعد التضخم المعتدل مفيدًا بشكل عام للأسهم لأنه يميل إلى أن يكون مرتبطًا بالنمو الاقتصادي الإيجابي وزيادة الأرباح ومكاسب أسعار الأسهم، ومع ذلك، يمكن أن تتحول الأمور بسرعة إلى الأسوأ بالنسبة للمستثمرين في سوق تجارة الأسهم إذا كان الاقتصاد يعاني من فرط النشاط وارتفاع التضخم بشكل كبير.

لحسن الحظ، لا تتأثر جميع القطاعات بشكل متساوٍ وقد يكون بعضها أكثر مرونة من البعض الآخر إذا ارتفع التضخم بشكل كبير.

ما هي قطاعات الأسهم التي تستفيد من التضخم؟

على الرغم من أن معظم قطاعات الأسهم تعاني بشكل عام أثناء ارتفاع التضخم، إلا أن قلة من القطاعات قاومت أو تغلبت على توقعات التضخم المتزايدة، فيما يلي بعض منهم:

1 .القطاع العقاري

يحظى قطاع العقارات بشعبية بين المستثمرين لأنه يتحسن في القيمة وسط ارتفاع التضخم مع زيادة دخل الإيجارات، ومع ذلك، فإن العقارات عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، كما أظهرت الأزمة المالية 2007-2008 مع ارتفاع أسعار المنازل، من المهم ملاحظة أنه عندما يكون التضخم مرتفعًا جدًا سيرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عادةً لإبطاء النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم.

هناك عدة طرق للاستثمار في العقارات، يمكنك شراء العقارات مباشرة والتي تنطوي على تكلفة أعلى بكثير أو الاستثمار في صندوق استثمار عقاري (REIT)، صناديق الاستثمار العقاري هي الشركات التي تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل، تتوفر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة علنًا في سوق الأوراق المالية.

على وجه الخصوص، تتمتع صناديق الاستثمار العقارية بتاريخ ممتاز في تحمل الضغوط التضخمية، وقد تفوقت صناديق الاستثمار العقارية على التضخم بنسبة 67% بين عامي 1973 و 2020 بينما حققت متوسط ​​عائد حقيقي سنوي قدره 4.7%.

نظرًا لأن صناديق الاستثمار العقارية تمتلك أصولًا عقارية فهي بمثابة تحوط مناسب للتضخم لأنها تستفيد من زيادة الإيجارات وزيادة أسعار العقارات.

2 .قطاع الطاقة

يشمل قطاع الطاقة شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ومنتجي الوقود والشركات التي تزود منتجي الطاقة بالمعدات والمواد والخدمات، لطالما كان قطاع الطاقة رهانًا جيدًا خلال معدلات التضخم المرتفعة في المقام الأول لأن الطلب على الغاز والكهرباء يظل كما هو بغض النظر عن السعر، فبين عامي 1973 و 2021 حقق قطاع الطاقة عائد بمتوسط ​​سنوي قدره 9%.

تميل أسهم الطاقة أيضًا إلى الأداء الجيد خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن شركات النفط الكبرى تتمتع برافعة تشغيلية عالية، مما يساعدها على تحقيق هامش ربح مرتفع.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية واللوجستية على إمدادات الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وقد ساهم ذلك في أن يكون قطاع الطاقة أحد أفضل القطاعات أداءً خلال فترات التضخم المرتفع، بعض أكبر أسهم الطاقة الأمريكية تشمل ExxonMobil و Chevron.

3 .القطاع المالي

يشمل القطاع المالي الشركات المالية البنوك وشركات التأمين والاستثمار، خلال الأزمة المالية 2007-2008 كان القطاع المالي واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث تقدمت شركات ضخمة مثل Lehman Brothers بالإفلاس، ومع ذلك، بعد تدفق اللوائح والضمانات الجديدة، أصبح القطاع المالي اليوم أكثر قوة إلى حد كبير.

تمتلك أكبر البنوك الأمريكية الآن رأسمالاً أكبر بنسبة 96% مقارنة بأصولها المرجحة بالمخاطر مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة وطبقت معايير ضمان أكثر صرامة.

4 .قطاع الرعاية الصحية

عندما يكون هناك عدم يقين في السوق يمكن لقطاع الرعاية الصحية توفير الحماية من التضخم، على سبيل المثال: وجد تقرير لشركة Deloitte أن ظروف جائحة كوفيد 19 إلى جانب التقدم في العلوم والتكنولوجيا والتحليلات كانت حافزًا للتحول في الصناعة.

ينمو قطاع الرعاية الصحية أيضًا بشكل أسرع من الاقتصاد العالمي بشكل عام، ومع ذلك، فإن قطاع الرعاية الصحية واسع النطاق ويتضمن شركات التقنية الحيوية وشركات الأجهزة الطبية وشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية ، والتي يمكن أن توفر حماية مناسبة من التضخم.

5 .قطاع شركات المواد الاستهلاكية الأساسية

تشمل السلع الاستهلاكية الأساسية الطعام ومنتجات النظافة الشخصية والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل وما إلى ذلك، هذه هي أنواع العناصر التي تشتريها حتى لو كانت تفرض أسعارًا أعلى.

عادةً لا تقدم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية أفضل نمو للأرباح لأنها غالبًا ما تكون أنشطة تجارية كبيرة وناضجة، ومع ذلك، فإنها توفر تقلبًا محدودًا في الأسعار وأرباحًا موثوقة وتحوطًا جيدًا في بيئة تضخمية، تعتبر شركة Costco Wholesale و Procter & Gamble شركتين جيدتين يجب النظر إليهما.

على الرغم من أن هذه القطاعات قد حققت أداءً جيدًا تاريخيًا خلال ارتفاع التضخم، إلا إنه يجب الحذر من القطاعات الأخرى، تقليديا قيمة الأسهم بشكل عام تعمل بشكل أفضل أثناء التضخم المرتفع، من ناحية أخرى، تميل أسهم النمو إلى الاستفادة من التضخم المنخفض.

ما هي القطاعات الأكثر تضررا من التضخم؟

1 .قطاع السلع والخدمات غير الأساسية

يغطي هذا القطاع السلع والخدمات غير الأساسية، ويعتمد الطلب عليها علي الوضع المالي للمستهلك، يشمل القطاع الشركات التي تبيع السيارات والسلع الفاخرة باهظة الثمن، انخفاض القوة الشرائية يقلل من الإنفاق الاستهلاكي غير الضروري.

هذا القطاع عرضة بشكل خاص لقيود العرض، وتعتبر صناعة السيارات واحدة من أكثر القطاعات تضرراً بمستويات التضخم، تواجه الشركات التي تخضع لتقدير المستهلك أيضًا تقلبات في تكاليف المدخلات ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الجملة والأجور.

في حين أن الاقتصاد يعمل بشكل جيد يمكن لهذه الشركات أن تفرغ زيادات الأسعار هذه لعملائها، ومع ذلك، إذا قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية للحد من التضخم فقد يتعرض هذا القطاع لضربة نظرًا لطبيعته الدورية.

2 .القطاع الصناعي

تاريخيا، كان أداء القطاع الصناعي دون المستوى خلال ارتفاع التضخم، تميل الشركات الصناعية إلى مواجهة رياح معاكسة من ارتفاع تكاليف المدخلات وتناقص الطلب، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من المنتجات الصناعية مثل معدات البناء والآلات الصناعية تعمل بشكل دوري.

يمكن أن تساهم قيود العرض وارتفاع تكاليف العمالة وارتفاع أسعار الوقود بشكل أكبر في ضعف أداء القطاع لا سيما في صناعات مثل خطوط الطيران والنقل.

3 .قطاع المواد

مع استمرار قوة الطلب العالمي يمكن لقطاع المواد أن يتلقى دفعة أولية خلال فترات التضخم المرتفعة، ومع ذلك، فإن المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي يمكن أن تضعف قطاع المواد، هذا ينطبق بشكل خاص على الانكماش في الاقتصادات المنتجة للمواد مثل الصين.